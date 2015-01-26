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Uma análise sobre educação inclusiva

Enquanto mais de meio milhão de candidatos tiraram zero na redação do Enem, um jovem capixaba com deficiência intelectual atingiu 280 pontos

Publicado em 26 de Janeiro de 2015 às 20:58

Publicado em 

26 jan 2015 às 20:58
Escola, um espaço para todos. Os esforços para inclusão social e escolar das pessoas com deficiência veio a tona na semana passada quando o jovem capixaba, Bruno Santos Martins, que possui deficiência intelectual, surpreendeu pelo excelente resultado no Exame Nacional do Ensino Médio. Enquanto mais de meio milhão de candidatos tiraram zero na redação, Bruno atingiu 280 pontos. O jovem é um exemplo de que, apesar das limitações, é possível driblar as dificuldades em busca dos sonhos. A comentarista Viviane Mosé fala sobre o caso e os desafios da Educação Inclusiva no país.

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