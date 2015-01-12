Gravidez na adolescência: poucas mulheres continuam estudando após filhos

Apenas uma em cada dez mulheres brasileiras entre 15 e 29 anos com pelo menos um filho continua estudando. Esse número merece ser analisado por suas consequências futuras. Outras 41,8% conseguiram concluir o ensino médio, mas não avançaram nos estudos e 48,2% largaram a escola sem terminar a educação básica. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Viviane Mosé analisa os números, que mostram ainda que, entre as mulheres sem filhos da mesma faixa etária, a proporção das que continuam a estudar chega a 51,2%. Apenas 11,2% abandonaram a escola sem concluir o ensino médio. Ouça.