Escola de Ibiraçu é destaque no ensino e abre série de documentários nacional sobre o tema

O canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, visitou 26 municípios brasileiros para conhecer a realidade de educadores, estudantes e famílias que, mesmo em condições adversas, conseguem fazer com que as escolas alcancem um bom desempenho nas avaliações educacionais. O trabalho resultou na série “Destino: Educação Brasil – Diferentes realidades. diferentes respostas.”, cujo primeiro episódio foi ao ar em 9 de março.No episódio de abertura, o "Destino: Educação Brasil" foi a Ibiraçu, região ao norte do Espírito Santo, cidade onde vive o garoto Thiago Perovano, aluno do 5º ano da Escola Municipal Ericina Pagiola.Acompanhando o dia a dia de Thiago, o episódio mostra como o seu percurso escolar é influenciado pelo trabalho da diretora, das coordenadoras pedagógicas e dos professores. O documentário também relata a dedicação da família do garoto para que ele possa seguir estudando e alimentando os planos de se tornar paleontólogo.Com 11 mil habitantes e 12 escolas municipais, a cidade de Ibiraçu registrou índices favoráveis no último Ideb: média de 5,8 pontos no Ensino Fundamental, 100% de aprovação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e nenhum aluno evadido em toda a rede.Viviane Mosé analisa as práticas realizadas pela unidade para alcançar tal desempenho e fala que o posicionamento dos professores de Ibiraçu estão sintonizados com as práticas mais modernas da educação no mundo. Ouça e entenda.