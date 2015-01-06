Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN NOSSA EDUCAÇÃO

A história do jovem da Fundação Casa e venceu a Olimpíada de Língua Portuguesa

A comentarista Viviane Mosé fala sobre a premiação recebida por um interno da Fundação Casa, de São Paulo, que foi vencedor na categoria de poemas da Olimpíada de Língua Portuguesa

Publicado em 05 de Janeiro de 2015 às 21:11

Publicado em 

05 jan 2015 às 21:11
A comentarista Viviane Mosé fala sobre a premiação recebida por um interno da Fundação Casa, de São Paulo, que foi vencedor na categoria de poemas da Olimpíada de Língua Portuguesa. A olimpíada reúne alunos de escolas públicas de todo o país. É a primeira vez que um adolescente da Fundação Casa é classificado neste concurso. A professora dele também foi premiada. Ela analisa o ambiente que essa jovem vive e os desafios que a educadora superou para estimular a participação no concurso. Ouça.
CBN nossa Educação - Viviane Mosé - 05-01-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro
Vorcaro priorizou recursos para 'Dark Horse' após pressão de Flávio Bolsonaro, diz site
Imagem de destaque
9 receitas juninas sem glúten para aproveitar a festa sem sair da dieta
João Renato Fassarella, de 64 anos, foi socorrido pelo Samu/192 e levado para a Santa Casa, mas não resistiu
Morre motorista envolvido em acidente em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados