A história do jovem da Fundação Casa e venceu a Olimpíada de Língua Portuguesa

A comentarista Viviane Mosé fala sobre a premiação recebida por um interno da Fundação Casa, de São Paulo, que foi vencedor na categoria de poemas da Olimpíada de Língua Portuguesa. A olimpíada reúne alunos de escolas públicas de todo o país. É a primeira vez que um adolescente da Fundação Casa é classificado neste concurso. A professora dele também foi premiada. Ela analisa o ambiente que essa jovem vive e os desafios que a educadora superou para estimular a participação no concurso. Ouça.