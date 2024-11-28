Voos muito longos: como ter uma viagem mais confortável?

Nesta edição de “Viaje na CBN”o comentarista Edson Ruy repercute o anúncio de que, a partir de 2026, a companhia A Qantas oferecerá uma opção de voo de até 22 horas, sem escalas, entre as cidades de Sydney e Nova Iorque ou Londres. A novidade permitirá que passageiros assistam ao amanhecer duas vezes durante a mesma viagem! Apesar da oportunidade, viagens tão longas exigem mais do que paisagens bonitas do céu. A seguir, ouça dicas de como tornar uma viagem longa mais confortável em voos comerciais. Ouça a conversa completa!