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Viaje na CBN

Voos muito longos: como ter uma viagem mais confortável?

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 12:15

Publicado em 

28 nov 2024 às 12:15
Avião, voo, cabine, viagem
Voos cancelados pela pandemia podem ser remarcados até 31 de dezembro Crédito: Pexels
Nesta edição de “Viaje na CBN”o comentarista Edson Ruy repercute o anúncio de que, a partir de 2026, a companhia A Qantas oferecerá uma opção de voo de até 22 horas, sem escalas, entre as cidades de Sydney e Nova Iorque ou Londres. A novidade permitirá que passageiros assistam ao amanhecer duas vezes durante a mesma viagem! Apesar da oportunidade, viagens tão longas exigem mais do que paisagens bonitas do céu. A seguir, ouça dicas de como tornar uma viagem longa mais confortável em voos comerciais. Ouça a conversa completa!
CBN - ViaJe na CBN - 28-11-24.mp3

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