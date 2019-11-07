Voos internacionais no Aeroporto de Vitória devem impulsionar turismo

O comentarista Edson Ruy ainda continua em viagem pelo mundo, mas nem por isso menos antenado ao que acontece por aqui, no Espírito Santo. Pensando nisso, nesta edição do Viaje na CBN ele aponta os benefícios que a internacionalização do Aeroporto de Vitória, anunciada nesta semana, deve trazer ao turismo capixaba. Em destaque, roteiros como a Argentina que deve ser o primeiro destino a entrar no radar dos turistas capixabas. Confira o recado do comentarista!