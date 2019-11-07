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VIAJE NA CBN

Voos internacionais no Aeroporto de Vitória devem impulsionar turismo

Ouça o comentário de Edson Ruy

Publicado em 07 de Novembro de 2019 às 12:14

Publicado em 

07 nov 2019 às 12:14
O comentarista Edson Ruy ainda continua em viagem pelo mundo, mas nem por isso menos antenado ao que acontece por aqui, no Espírito Santo. Pensando nisso, nesta edição do Viaje na CBN ele aponta os benefícios que a internacionalização do Aeroporto de Vitória, anunciada nesta semana, deve trazer ao turismo capixaba. Em destaque, roteiros como a Argentina que deve ser o primeiro destino a entrar no radar dos turistas capixabas. Confira o recado do comentarista!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 8.37s -11-19

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