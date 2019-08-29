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19 HORAS DE VOO

Você encararia a experiência de viajar 19 horas em um avião?

Companhia aérea australiana anunciou o início dos testes de um voo de 19 horas de duração, o mais longo do mundo

Publicado em 29 de Agosto de 2019 às 12:30

Publicado em 

29 ago 2019 às 12:30
Você já se imaginou fazendo uma viagem a bordo de um avião por 19 horas? Achou muito tempo? Pois saiba que uma companhia aérea australiana anunciou o início dos testes de um voo de 19 horas de duração, o mais longo do mundo, de Londres e Nova York (EUA) para Sydney (Austrália). A rota levará apenas 40 pessoas, incluindo a tripulação e uma equipe de pesquisadores, e servirá para avaliar a saúde e condições dos passageiros durante o longo trajeto. Nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy analisa experiências tão longas de viagem e explica, de forma prática, como os viajantes podem se comportar - e, claro, se preparar - em um voo desse tipo. Confira!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 29-08-19

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