"Voa Brasil": governo lança programa com passagens a R$ 200 para aposentados do INSS

O governo federal apresentou na quarta-feira (24) o programa "Voa Brasil", que deverá proporcionar passagens aéreas de até R$ 200. A primeira fase será focada somente em aposentados do INSS. Cerca de 23 milhões de pessoas podem ser beneficiadas, segundo o governo. A medida, segundo o governo, visa "permitir que mais brasileiros, especialmente novos usuários, tenham acesso ao mercado aéreo do Brasil". Segundo informações do governo federal, "o objetivo é permitir que mais brasileiros, especialmente novos usuários, tenham acesso ao mercado aéreo do Brasil. Os bilhetes são pessoais e intransferíveis. Segundo o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, 3 milhões de passagens já estão disponíveis para compra no site Voa Brasil.
A expectativa do Governo Federal é incluir cerca de 1,5 milhão de novos brasileiros que ainda não tenham utilizado o modal aéreo para se deslocar pelo país. As aéreas deverão oferecer passagens ociosas durante os 12 meses do ano em diferentes rotas. Atualmente, de janeiro a junho, a taxa média de ociosidade das aeronaves é de 20%". Este é o tema do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 25-07-24