"Voa Brasil": governo lança programa com passagens a R$ 200 para aposentados do INSS

A expectativa do Governo Federal é incluir cerca de 1,5 milhão de novos brasileiros que ainda não tenham utilizado o modal aéreo para se deslocar pelo país. As aéreas deverão oferecer passagens ociosas durante os 12 meses do ano em diferentes rotas. Atualmente, de janeiro a junho, a taxa média de ociosidade das aeronaves é de 20%". Este é o tema do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy. Ouça a conversa completa!