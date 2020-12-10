Vitória aparece entre os destinos mais baratos para viajar no verão

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque um novo retrato do turismo no país, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. E o destaque é capixaba! Com planos de viajar - com segurança - durante a temporada de verão? Os preços das diárias de hotéis e passagens aéreas estão até 42% mais baratos em relação ao mesmo período do ano passado.

Levantamento feito pela plataforma "Kayak", buscador de viagem do mundo, listou as cidades brasileiras que estão com os maiores descontos para viajar na época mais quente do ano. Curitiba (PR) é o destino que oferece a maior economia, com preços até 41,7% mais baratos. A passagem aérea de ida e volta para a capital paranaense sai por R$ 910 entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021, e com diárias em hotéis por R$ 157. Na sequência aparecem Vitória (ES) e Foz do Iguaçu, (PR), com descontos de 43,2% 28,5%, respectivamente. Edson explica o cenário nessas cidades!