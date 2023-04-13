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Viaje na CBN

Visto americano de turismo vai ficar mais caro

Ouça detalhes com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 11:54

Publicado em 

13 abr 2023 às 11:54
Bandeira dos Estados Unidos
Bandeira dos Estados Unidos Crédito: Pexels
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a notícia de que a taxa para emissão de visto americano em várias categorias vai aumentar a partir de 30 de maio de 2023. Para o visto de turismo (B1/B2), o valor subirá de US$ 160 para US$ 185 (de cerca de R$ 800 para R$ 925, na cotação de 11 de abril). Esse valor será cobrado para todas as aplicações por vistos de não imigrantes que não precisem de petição, isto é, suporte de terceiros. A taxa é diferente para outros vistos, como os de trabalho. Os novos valores levam em conta um cálculo do Departamento de Estado dos EUA sobre a demanda pelo serviço de vistos. Segundo o órgão, o reajuste é necessário para adequar as receitas aos custos do atendimento, que não estariam sendo cobertos. O governo americano afirmou que o reajuste poderia ser ainda maior se não houvesse uma revisão de sua proposta original. 
Viaje Na CBN- 13-04-23 .mp3

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