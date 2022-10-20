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Viaje na CBN

Vila Madalena, em SP, está entre os bairros mais descolados do mundo

Tema para Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN"

Publicado em 20 de Outubro de 2022 às 12:02

Publicado em 

20 out 2022 às 12:02
Vista geral de São Paulo
Vista geral de São Paulo Crédito: Pixabay
E tem bairro de cidade brasileira entre aqueles considerados mais descolados e legais do mundo! Um dos bairros mais boêmios de São Paulo, a Vila Madalena, foi eleito um dos “mais legais do mundo” para visitar, entre 51 outras regiões de grandes cidades. O ranking anual da Time Out, publicação especializada em turismo e cultura, elegeu em primeiro lugar Guadalajara, no México. Para elaborar a lista, o veículo especializado em turismo internacional ouviu cerca de 20 mil pessoas, moradoras dos cinco continentes. Tema para Edson Ruy!
Viaje na CBN - 20-10-22

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