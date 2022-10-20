Vila Madalena, em SP, está entre os bairros mais descolados do mundo

E tem bairro de cidade brasileira entre aqueles considerados mais descolados e legais do mundo! Um dos bairros mais boêmios de São Paulo, a Vila Madalena, foi eleito um dos “mais legais do mundo” para visitar, entre 51 outras regiões de grandes cidades. O ranking anual da Time Out, publicação especializada em turismo e cultura, elegeu em primeiro lugar Guadalajara, no México. Para elaborar a lista, o veículo especializado em turismo internacional ouviu cerca de 20 mil pessoas, moradoras dos cinco continentes. Tema para Edson Ruy!