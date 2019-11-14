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VIAJE NA CBN

Viaje pelo Brasil: o melhor custo-benefício para viajar em 2020

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 13:06

Publicado em 

14 nov 2019 às 13:06
Os meses de janeiro e fevereiro se aproximam e muitos brasileiros, de férias, aproveitam para curtir o período e viajar. Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy aponta, com base num levantamento realizado pelo site InfoMoney, quais são os destinos brasileiros com melhor custo-benefício para viajar no primeiro semestre de 2020. A lista considera locais em todas as regiões do País, com menores preços de passagens aéreas (saindo de São Paulo), hospedagem e alimentação. Confira!
OS DESTINOS:
- Nordeste: Fortaleza
- Sudeste: Belo Horizonte
- Centro-Oeste: Brasília
- Sul: Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis
- Norte: Santarém
Viaje na CBN - Edson Ruy - 14-11-19

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