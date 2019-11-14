Viaje pelo Brasil: o melhor custo-benefício para viajar em 2020

Os meses de janeiro e fevereiro se aproximam e muitos brasileiros, de férias, aproveitam para curtir o período e viajar. Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy aponta, com base num levantamento realizado pelo site InfoMoney, quais são os destinos brasileiros com melhor custo-benefício para viajar no primeiro semestre de 2020. A lista considera locais em todas as regiões do País, com menores preços de passagens aéreas (saindo de São Paulo), hospedagem e alimentação. Confira!