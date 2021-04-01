Viajante na quarentena: conheça novos lugares sem sair de casa

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy preparou uma seleção de dicas para que você possa se distrair nesse momento de pandemia, e em clima de feriado, sem sair de casa e respeitando as medidas de distanciamento social. Que tal aproveitar da tecnologia e das possibilidades do mundo online para conhecer novas cidades e fazer passeios por museus?

Your browser does not support the audio element. Viaje na CBN - 01-04-21

O Museu do Louvre, em Paris, anunciou nesta semana a disponibilização de todo seu acervo online. São mais de 480 mil peças que podem ser vistas gratuitamente, de acordo com um comunicado divulgado pelo museu francês. Internautas ao redor do mundo podem conferir os oito departamentos Louvre, que contam com esculturas renascentistas, antiguidades egípcias, pinturas de artistas renomados, entre outros (https://collections.louvre.fr/en/page/apropos)