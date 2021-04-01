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VIAJE NA CBN

Viajante na quarentena: conheça novos lugares sem sair de casa

Ouça as dicas de Edson Ruy

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 11:53

Publicado em 

01 abr 2021 às 11:53
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy preparou uma seleção de dicas para que você possa se distrair nesse momento de pandemia, e em clima de feriado, sem sair de casa e respeitando as medidas de distanciamento social. Que tal aproveitar da tecnologia e das possibilidades do mundo online para conhecer novas cidades e fazer passeios por museus?
Viaje na CBN - 01-04-21
O Museu do Louvre, em Paris, anunciou nesta semana a disponibilização de todo seu acervo online. São mais de 480 mil peças que podem ser vistas gratuitamente, de acordo com um comunicado divulgado pelo museu francês. Internautas ao redor do mundo podem conferir os oito departamentos Louvre, que contam com esculturas renascentistas, antiguidades egípcias, pinturas de artistas renomados, entre outros (https://collections.louvre.fr/en/page/apropos)
Já se você gosta de experimentar uma nova cidade dirigindo por ela, pode usar o site "Drive And Listen" para dar um passeio de carro por muitas cidades ao redor do mundo sem quebrar a quarentena ou o pânico de se preocupar com o lado da rua que você deveria estar. A plataforma coloca você no banco da frente de um cruzeiro por 24 cidades diferentes em 16 países diferentes, do Rio de Janeiro a Los Angeles, Londres, Moscou e Tóquio (https://driveandlisten.herokuapp.com/)

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