Viagens voltam a decolar: praias têm a preferência do brasileiro para as férias

O avanço na vacinação no país e a reabertura de fronteiras internacionais importantes para o turismo fazem desse fim de ano um dos mais esperados dos últimos tempos. E a corrida por passagens e pacotes para Natal e Réveillon já começou. É sobre esse momento de retomada do turismo que Edson Ruy trata nesta edição do "Viaje na CBN". Os destinos em território nacional prometem "bombar" por causa da desvalorização do real frente ao dólar e ao euro. As praias do Nordeste, como sempre, figuram entre as preferidas para as férias de verão. E para você onde deseja ir? Edson comenta!