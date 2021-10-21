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Viaje na CBN

Viagens voltam a decolar: praias têm a preferência do brasileiro para as férias

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 12:08

Publicado em 

21 out 2021 às 12:08
Praia do Morro, em Guarapari
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
O avanço na vacinação no país e a reabertura de fronteiras internacionais importantes para o turismo fazem desse fim de ano um dos mais esperados dos últimos tempos. E a corrida por passagens e pacotes para Natal e Réveillon já começou. É sobre esse momento de retomada do turismo que Edson Ruy trata nesta edição do "Viaje na CBN". Os destinos em território nacional prometem "bombar" por causa da desvalorização do real frente ao dólar e ao euro. As praias do Nordeste, como sempre, figuram entre as preferidas para as férias de verão. E para você onde deseja ir? Edson comenta!
Viaje na CBN - 21-10-21.mp3

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