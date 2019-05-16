Viagens na terceira idade: como viajar com segurança!

A população idosa cresce no Brasil e deve chegar a quase 60 milhões de pessoas acima de 65 anos até 2060. Mas é preciso salientar, ser idoso não é sinônimo de sedentarismo. Segundo o Ministério do Turismo, o número de idosos que têm a intenção de viajar aumenta a cada dia, seja para destinos domésticos ou internacionais. Nesta quinta-feira (16), no quadro Viaje na CBN, Edson Ruy detalha como fazer o planejamento ideal. É importante montar roteiros leves e fazer um check-up antes de viajar. Acompanhe!