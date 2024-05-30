Viagens em altitude: os cuidados e orientações!

À medida que a altitude aumenta, a pressão do ar diminui, o que significa que, a cada respiração, menos oxigênio entra no corpo. Para a maioria das pessoas é temporariamente desconfortável, mas, em casos extremos, o mal pode ser fatal. E quando se falar em viagens para locais com essa natureza, o desafio pode ser ainda maior. Pensando nisso, nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Um exemplo é a altitude de Machu Picchu, no Peru, que é de exatamente 2.430 metros acima do mar, enquanto Cusco está numa altitude ainda maior: a quase 3.400 metros. Ouça a conversa completa!