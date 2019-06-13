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VIAJE NA CBN

Viagem em Corpus Christi: opções para aproveitar o feriado

O comentarista Edson Ruy aponta locais que podem ser aproveitados no próximo feriado

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 12:17

Publicado em 

13 jun 2019 às 12:17
O dia de Corpus Christi é comemorado na próxima quinta-feira, dia 20 de junho. Neste ano de 2019, a data forma um feriado prolongado, que é uma ótima oportunidade para as pessoas que querem tirar esses dias para viajar. Nesta quinta (13), no Viaje na CBN, Edson Ruy detalha quais são os principais roteiros para quem quer curtir o feriado de Corpus Christi. As opções vão desde a cidade de Castelo, tradicional na confecção dos tapetes, a locais como Ouro Preto, em Minas Gerais, e Porto Seguro, na Bahia. 
Viaje na CBN - Edson Ruy - 13-06-19

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