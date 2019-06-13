Viagem em Corpus Christi: opções para aproveitar o feriado

O dia de Corpus Christi é comemorado na próxima quinta-feira, dia 20 de junho. Neste ano de 2019, a data forma um feriado prolongado, que é uma ótima oportunidade para as pessoas que querem tirar esses dias para viajar. Nesta quinta (13), no Viaje na CBN, Edson Ruy detalha quais são os principais roteiros para quem quer curtir o feriado de Corpus Christi. As opções vão desde a cidade de Castelo, tradicional na confecção dos tapetes, a locais como Ouro Preto, em Minas Gerais, e Porto Seguro, na Bahia.