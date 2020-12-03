Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VIAJE NA CBN

Viagem da pandemia: como ser um bom turista e proteger a todos?

Ouça as orientações de Edson Ruy

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 12:51

Publicado em 

03 dez 2020 às 12:51
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca que o setor turístico brasileiro começa a dar sinais de recuperação. Já há o aumento das taxas gerais de ocupação dos voos domésticos e hotéis e pousadas nos últimos feriados e muita gente está mesmo retomando suas viagens pelo país em tempos da pandemia do novo coronavírus. Mas, é claro, ainda assim, é necessário atenção: o viajante não pode deixar de lado os cuidados essenciais com sua saúde caso vá viajar. Que cuidados devemos seguir para proteger a você e outras pessoas? O comentarista aponta algumas dicas!
Viaje na CBN - 03-12-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ferrovia, linha de trem
EF 118: burocracia não pode ser uma pedra no caminho da ferrovia
Cartórios - 02/06/2026
Editais e Avisos - 02/06/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados