Viagem da pandemia: como ser um bom turista e proteger a todos?

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca que o setor turístico brasileiro começa a dar sinais de recuperação. Já há o aumento das taxas gerais de ocupação dos voos domésticos e hotéis e pousadas nos últimos feriados e muita gente está mesmo retomando suas viagens pelo país em tempos da pandemia do novo coronavírus. Mas, é claro, ainda assim, é necessário atenção: o viajante não pode deixar de lado os cuidados essenciais com sua saúde caso vá viajar. Que cuidados devemos seguir para proteger a você e outras pessoas? O comentarista aponta algumas dicas!