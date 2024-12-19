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Viaje na CBN

Viagem ao exterior e dólar acima de R$ 6: estratégias para economizar

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 19 de Dezembro de 2024 às 12:01

Publicado em 

19 dez 2024 às 12:01
Cinquenta dólares
Cinquenta dólares Crédito: Pexels
Aproximando-se da chegada das festas de fim de ano e das férias escolares, muitas famílias se programam para fazer viagens internacionais – e os Estados Unidos é um dos destinos. O dólar comercial, mais uma vez, registrou nesta semana um recorde histórico, a maior cotação desde a criação do real, em 1994. A desvalorização da divisa brasileira levou a americana a terminar a segunda-feira valendo R$ 6,0942, com alta de 0,99%. Com o dólar nas alturas, a escolha do meio de pagamento ou de portabilidade do seu dinheiro pode trazer alguma economia ou alívio no bolso. Levar a moeda em espécie, para evitar o risco da flutuação no cartão de crédito? Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz as dicas. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 19-12-24.mp3

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