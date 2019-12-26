Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VIAJE NA CBN

Vai viajar para praia? Confira principais destinos e dicas essenciais

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 13:19

Publicado em 

26 dez 2019 às 13:19
Com a chegada do verão e o período de férias, muitos brasileiros escolhem viajar para um local que é paixão nacional e símbolo do Brasil no Exterior: as praias. Um levantamento do site Catraca Livre apontou quais são as 10 praias do País que você precisa visitar neste verão! Este é o assunto de Edson Ruy, no Viaje na CBN desta quinta-feira (26).
Viaje na CBN - 26-12-19
 
Férias de verão 2020: 10 praias brasileiras para visitar neste verão?
1. Praia do Espelho (Bahia)
2. Península do Maraú (Bahia)
3. Praia da Pipa (Rio Grande do Norte)
4. Praia do Aventureiro (Rio de Janeiro)
5. Iriri (Espírito Santo)
6. Guarda do Embaú (Santa Catarina)
7. Praia do Rosa (Santa Catarina)
8. Jericoacoara (Ceará)
9. Porto de Galinhas (Pernambuco)
10. Arraial do Cabo (Rio de Janeiro)
FONTE: CATRACA LIVRE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados