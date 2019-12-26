Vai viajar para praia? Confira principais destinos e dicas essenciais

Com a chegada do verão e o período de férias, muitos brasileiros escolhem viajar para um local que é paixão nacional e símbolo do Brasil no Exterior: as praias. Um levantamento do site Catraca Livre apontou quais são as 10 praias do País que você precisa visitar neste verão! Este é o assunto de Edson Ruy, no Viaje na CBN desta quinta-feira (26).