Vai viajar para praia? Confira principais destinos e dicas essenciais

Com a chegada do verão e o período de férias, muitos brasileiros escolhem viajar para um local que é paixão nacional e símbolo do Brasil no Exterior: as praias. Um levantamento do site Catraca Livre apontou quais são as 10 praias do País que você precisa visitar neste verão! Este é o assunto de Edson Ruy, no Viaje na CBN desta quinta-feira (26).
Viaje na CBN - 26-12-19
Férias de verão 2020: 10 praias brasileiras para visitar neste verão?
1. Praia do Espelho (Bahia)
2. Península do Maraú (Bahia)
3. Praia da Pipa (Rio Grande do Norte)
4. Praia do Aventureiro (Rio de Janeiro)
5. Iriri (Espírito Santo)
6. Guarda do Embaú (Santa Catarina)
7. Praia do Rosa (Santa Catarina)
8. Jericoacoara (Ceará)
9. Porto de Galinhas (Pernambuco)
10. Arraial do Cabo (Rio de Janeiro)
FONTE: CATRACA LIVRE