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Viaje na CBN

Vai viajar em 2023? Confira os 5 destinos mais cobiçados para o ano!

Ouça a conversa completa com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 12:46

Publicado em 

05 jan 2023 às 12:46
Viagem, viagem internacional, avião, continentes
Brasileiros só querem viajar para o exterior depois de vacinados Crédito: Andrea Piacquadio/Pexels
Os destinos dos sonhos em 2023: este é o tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy! O Airbnb, plataforma de aluguel por temporada para turistas, observou em 2022 a mudança na busca por experiências de viagens. "Primeiramente, as pessoas estão muito mais flexíveis hoje em relação à escolha do destino e mesmo ao período da viagem, considerando que trabalho e estudo remotos ou híbridos passaram a fazer parte da rotina de muita gente. Elas podem e querem ficar mais tempo nas estadias, sem abdicar da comodidade e de hábitos que se tornaram mais relevantes para elas no contexto da pandemia, como evitar aglomerações e fazer as refeições em casa, por exemplo", apontam os especialistas. Para 2023, com base nas buscas globais realizadas entre o primeiro e terceiro semestre de 2022, Confira quais serão os destinos mais cobiçados pelos viajantes de plantão!
Viaje na CBN - 05-01-23.mp3
  • 1. Málaga, Andaluzia, Espanha
  • 2. Sydney, New South Wales, Austrália
  • 3. Melbourne, Victoria, Austrália
  • 4. Auckland, Auckland, Nova Zelândia
  • 5. Bangkok, Bangkok, Tailândia
  • Entre os dez destinos mais buscados estão ainda Queenstown, na Nova Zelândia; Florianópolis, em Santa Catarina; Porto Seguro, na Bahia; Perth na Austrália; e Salvador, no Brasil.

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