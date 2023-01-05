Vai viajar em 2023? Confira os 5 destinos mais cobiçados para o ano!

Os destinos dos sonhos em 2023: este é o tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy! O Airbnb, plataforma de aluguel por temporada para turistas, observou em 2022 a mudança na busca por experiências de viagens. "Primeiramente, as pessoas estão muito mais flexíveis hoje em relação à escolha do destino e mesmo ao período da viagem, considerando que trabalho e estudo remotos ou híbridos passaram a fazer parte da rotina de muita gente. Elas podem e querem ficar mais tempo nas estadias, sem abdicar da comodidade e de hábitos que se tornaram mais relevantes para elas no contexto da pandemia, como evitar aglomerações e fazer as refeições em casa, por exemplo", apontam os especialistas. Para 2023, com base nas buscas globais realizadas entre o primeiro e terceiro semestre de 2022, Confira quais serão os destinos mais cobiçados pelos viajantes de plantão!