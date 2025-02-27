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Viaje na CBN

Vai viajar de última hora? Confira as dicas de onde ir!

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 11:53

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27 fev 2025 às 11:53
Férias, Viagem, Mala pronta para a praia
Férias, Viagem, Mala pronta para a praia Crédito: Pixabay
Vai viajar de última hora? Ainda dá tempo e é possível encontrar até promoções para regiões de praia, como uma ida para Fortaleza! Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy. 
CBN - Viaje na CBN - 6.48s - 27-02-25.mp3

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