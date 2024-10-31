Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Viaje na CBN

Vai programar as férias de verão? Confira como achar passagens aéreas mais baratas

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 31 de Outubro de 2024 às 12:12

Publicado em 

31 out 2024 às 12:12
Alimentação nas praias durante o verão
 praias durante o verão Crédito: Pexels
Nesta edição do “Viaje na CBN”, com o comentarista Edson Ruy, o destaque é a informação que há um cenário de queda nos preços das passagens de ida e volta em classe econômica para viagens dentro do Brasil para o verão 2025. Recife, São Paulo e Maceió lideram os destinos nacionais mais buscados e Orlando, Miami e Lisboa saem na frente em relação às escolhas internacionais.
A plataforma Kayak, um dos principais buscadores de viagens do mundo, realizou uma análise para ajudar a encontrar o preço que cabe no bolso. O relatório é baseado em buscas feitas na plataforma entre março e agosto deste ano, focando em viagens entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN -31-10-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados