Vai programar as férias de verão? Confira como achar passagens aéreas mais baratas

Nesta edição do “Viaje na CBN”, com o comentarista Edson Ruy, o destaque é a informação que há um cenário de queda nos preços das passagens de ida e volta em classe econômica para viagens dentro do Brasil para o verão 2025. Recife, São Paulo e Maceió lideram os destinos nacionais mais buscados e Orlando, Miami e Lisboa saem na frente em relação às escolhas internacionais.
A plataforma Kayak, um dos principais buscadores de viagens do mundo, realizou uma análise para ajudar a encontrar o preço que cabe no bolso. O relatório é baseado em buscas feitas na plataforma entre março e agosto deste ano, focando em viagens entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Ouça a conversa completa!
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