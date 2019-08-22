Vai casar? Também garanta o planejamento da sua lua de mel

Na hora de planejar um casamento, alguns casais investem muito na cerimônia e na festa, mas acabam deixando de lado a viagem de lua de mel. Os gastos acabam sendo altos com os festejos e os noivos são obrigados a abrir mão de uma viagem para um lugar sonhado e desejado, principalmente por falta de planejamento.
No Viaje na CBN desta quinta-feira (22), o casal Edson e Ivana Ruy traz dicas de como planejar a viagem de lua de mel perfeita. É importante organizar tudo com antecedência, já que em cima da hora, as passagens ficam muito caras. Há ainda a questão da escolha do destino ideal, que deve ser consenso entre o casal.
Viaje na CBN - Edson Ruy - 22-08-19