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VIAJE NA CBN

Vai casar? Também garanta o planejamento da sua lua de mel

Ouça as dicas do quadro Viaje na CBN

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 12:27

Publicado em 

22 ago 2019 às 12:27
Na hora de planejar um casamento, alguns casais investem muito na cerimônia e na festa, mas acabam deixando de lado a viagem de lua de mel. Os gastos acabam sendo altos com os festejos e os noivos são obrigados a abrir mão de uma viagem para um lugar sonhado e desejado, principalmente por falta de planejamento.
No Viaje na CBN desta quinta-feira (22), o casal Edson e Ivana Ruy traz dicas de como planejar a viagem de lua de mel perfeita. É importante organizar tudo com antecedência, já que em cima da hora, as passagens ficam muito caras. Há ainda a questão da escolha do destino ideal, que deve ser consenso entre o casal.
Viaje na CBN - Edson Ruy - 22-08-19

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