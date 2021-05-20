União Europeia reabre fronteiras para viajantes vacinados

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque a informação de que a União Europeia chegou a um acordo nesta quarta-feira (19) para reabrir suas fronteiras para viajantes de fora do bloco que já tenham tomado as duas doses das vacinas contra a covid-19 ou que venham de países onde a pandemia está sob controle. A iniciativa, que deverá entrar em vigor entre o fim de maio e o início de junho, mira o verão no Hemisfério Norte e a alta temporada do turismo, um dos setores mais impactados pela crise sanitária que mantém o continente fechado para estrangeiros desde março de 2020.

A lista de países considerados seguros para covid-19 deve ser fechada até sexta-feira (21), quando o acordo deve entrar em votação, e as regras podem entrar em vigor no início da próxima semana. Diante da dimensão da pandemia no Brasil, é improvável que brasileiros não vacinados tenham sua entrada autorizada, mas ainda não está claro se aqueles que já foram imunizados poderão ou não viajar para a UE. Com isso, brasileiros que tenham tomado as duas doses da Pfizer ou da AstraZeneca podem ter entrada liberada nos países da UE. No entanto, ficam de fora aqueles que se imunizaram com Coronavac.