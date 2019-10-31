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VIAJE NA CBN

Uma viagem pelas "Três Santas" capixabas: dica para o feriado

Ouça com o comentarista Edson Ruy as dicas de um roteiro de visitação

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 12:00

Publicado em 

31 out 2019 às 12:00
A região das 'Três Santas' - Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina - é marcada por ser a casa dos imigrantes alemães e italianos no Espírito Santo e por seus vários atrativos turísticos, desde os mais naturais, até seus pequenos centros urbanos que traduzem a história dos imigrantes e possuem diversos locais especiais para serem visitados e aproveitados. Nesta quinta-feira (31), o comentarista Edson Ruy traz destaques da visitação. Aproveite o feriado e conheça as atrações turísticas de nosso estado. 
Viaje na CBN - Edson Ruy - 8.43s - 31-10-19

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