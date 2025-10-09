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Viaje na CBN

Um passeio pelas 7 maravilhas do mundo moderno

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy e do ouvinte Rafael Pacheco

Publicado em 09 de Outubro de 2025 às 12:09

Publicado em 

09 out 2025 às 12:09
Taj Mahal
Taj Mahal Crédito: Pixabay
1. Grande Muralha da China
2. Chichén Itzá, México
3. Petra, Jordânia
4. Machu Picchu, Peru
5. Cristo Redentor, Brasil
6. Coliseu, Itália
7. Taj Mahal, Índia
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy e o ouvinte Rafael Pacheco trazem como destaque o tema das 7 maravilhas do mundo antigo e moderno. Confira um passeio pelos destinos! As Sete Maravilhas do Mundo são um conjunto de obras que fazem uma homenagem às realizações da humanidade em diferentes épocas e regiões. Elas foram escolhidas pela New Open World Corporation, uma organização suíça que entre 2005 e 2007 fez a seleção em uma votação mundial na qual pessoas de todas as partes do mundo puderam escolher suas maravilhas favoritas através da internet e de ligações telefônicas. Ouça a conversa completa!
CBN Viaje na CBN - 09-10-25

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