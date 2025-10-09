Um passeio pelas 7 maravilhas do mundo moderno

1. Grande Muralha da China
2. Chichén Itzá, México
3. Petra, Jordânia
4. Machu Picchu, Peru
5. Cristo Redentor, Brasil
6. Coliseu, Itália
7. Taj Mahal, Índia
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy e o ouvinte Rafael Pacheco trazem como destaque o tema das 7 maravilhas do mundo antigo e moderno. Confira um passeio pelos destinos! As Sete Maravilhas do Mundo são um conjunto de obras que fazem uma homenagem às realizações da humanidade em diferentes épocas e regiões. Elas foram escolhidas pela New Open World Corporation, uma organização suíça que entre 2005 e 2007 fez a seleção em uma votação mundial na qual pessoas de todas as partes do mundo puderam escolher suas maravilhas favoritas através da internet e de ligações telefônicas. Ouça a conversa completa!
CBN Viaje na CBN - 09-10-25