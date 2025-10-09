Um passeio pelas 7 maravilhas do mundo moderno

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy e o ouvinte Rafael Pacheco trazem como destaque o tema das 7 maravilhas do mundo antigo e moderno. Confira um passeio pelos destinos! As Sete Maravilhas do Mundo são um conjunto de obras que fazem uma homenagem às realizações da humanidade em diferentes épocas e regiões. Elas foram escolhidas pela New Open World Corporation, uma organização suíça que entre 2005 e 2007 fez a seleção em uma votação mundial na qual pessoas de todas as partes do mundo puderam escolher suas maravilhas favoritas através da internet e de ligações telefônicas. Ouça a conversa completa!