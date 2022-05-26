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Viaje na CBN

Turismo naturista: conheças as praias que atraem quem gosta de liberdade

Existe uma, inclusive, no Espírito Santo: a praia de Barra Seca, no Norte do Estado

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 12:00

Publicado em 

26 mai 2022 às 12:00
Praia de Barra Seca
Praia de Barra Seca Crédito: AG/Divulgação
Nesta edição do Viaje na CBN, o tema é uma sugestão do ouvinte Marcus: o turismo naturista! O naturismo é um conjunto de princípios éticos e comportamentais que preconizam um modo de vida baseado no retorno à natureza como a melhor maneira de viver e defendendo a vida ao ar livre, o consumo de alimentos naturais e a prática do nudismo, por exemplo. O comentarista Edson Ruy traz dicas de praias naturistas no Brasil e no mundo para quem quer experimentar esse ambiente de liberdade. Existe uma, inclusive, no Espírito Santo: a praia de Barra Seca, no Norte do Estado. Acompanhe!
Viaje na CBN - 26-05-22

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