Turismo naturista: conheças as praias que atraem quem gosta de liberdade

Nesta edição do Viaje na CBN, o tema é uma sugestão do ouvinte Marcus: o turismo naturista! O naturismo é um conjunto de princípios éticos e comportamentais que preconizam um modo de vida baseado no retorno à natureza como a melhor maneira de viver e defendendo a vida ao ar livre, o consumo de alimentos naturais e a prática do nudismo, por exemplo. O comentarista Edson Ruy traz dicas de praias naturistas no Brasil e no mundo para quem quer experimentar esse ambiente de liberdade. Existe uma, inclusive, no Espírito Santo: a praia de Barra Seca, no Norte do Estado. Acompanhe!