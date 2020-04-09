Turismo: medida define crédito e não reembolso para shows e eventos

O governo federal editou esta semana uma Medida Provisória (MP) para regulamentar o reembolso de eventos culturais e serviços turísticos afetados pela pandemia do novo coronavírus. A MP nº 948 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e tem validade imediata pelos próximos 60 dias, mas precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional. Confira a explicação do comentarista Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN, sobre o assunto.