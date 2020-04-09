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Turismo: medida define crédito e não reembolso para shows e eventos

Fique por dentro com as explicações de Edson Ruy

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 11:33

Publicado em 

09 abr 2020 às 11:33
O governo federal editou esta semana uma Medida Provisória (MP) para regulamentar o reembolso de eventos culturais e serviços turísticos afetados pela pandemia do novo coronavírus. A MP nº 948 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e tem validade imediata pelos próximos 60 dias, mas precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional. Confira a explicação do comentarista Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN, sobre o assunto.
PODCAST Viaje na CBN - Edson Ruy - 3.20s - 09-04-20

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