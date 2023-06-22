Turismo indesejado: quando o "excesso" de turistas atrapalha as comunidades locais

Nesta edição do "Viaje na CBN", o tema em destaque com o comentarista Edson Ruy é quando o turismo impacta, negativamente, a vida de comunidades locais. Há anos Barcelona, na Espanha, por exemplo, tenta encontrar um equilíbrio entre a grande quantidade de turistas que recebe e a qualidade de vida dos seus moradores. A última "batalha" entre visitantes e vizinhos levou ao fechamento com cercas de um mirante que agora só pode ser visitado em horários determinados. Somente no ano passado, cerca de 10 milhões de pessoas visitaram Barcelona.