Turismo indesejado: quando o "excesso" de turistas atrapalha as comunidades locais

Nesta edição do "Viaje na CBN", o tema em destaque com o comentarista Edson Ruy é quando o turismo impacta, negativamente, a vida de comunidades locais. Há anos Barcelona, na Espanha, por exemplo, tenta encontrar um equilíbrio entre a grande quantidade de turistas que recebe e a qualidade de vida dos seus moradores. A última "batalha" entre visitantes e vizinhos levou ao fechamento com cercas de um mirante que agora só pode ser visitado em horários determinados. Somente no ano passado, cerca de 10 milhões de pessoas visitaram Barcelona.
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