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Viaje na CBN

Turismo indesejado: quando o "excesso" de turistas atrapalha as comunidades locais

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 12:03

Publicado em 

22 jun 2023 às 12:03
Com pandemia, profissionais de viagem e turismo se reinventaram
 profissionais de viagem e turismo Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Viaje na CBN", o tema em destaque com o comentarista Edson Ruy é quando o turismo impacta, negativamente, a vida de comunidades locais. Há anos Barcelona, na Espanha, por exemplo, tenta encontrar um equilíbrio entre a grande quantidade de turistas que recebe e a qualidade de vida dos seus moradores. A última "batalha" entre visitantes e vizinhos levou ao fechamento com cercas de um mirante que agora só pode ser visitado em horários determinados. Somente no ano passado, cerca de 10 milhões de pessoas visitaram Barcelona.
CBN - Viaje na CBN - 22-06-23.mp3

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