Turismo em crise: Covid-19 impacta aéreas e agências de viagens

O setor de viagens e turismo é um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. Segundo um balanço parcial da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), a taxa de cancelamento de viagens, só no mês de março, deve chegar a 85%. Já segundo a Abear - Associação Brasileira das Empresas Aéreas, as companhias já registram queda de 30% na demanda por voos domésticos, e redução de 50% nas viagens internacionais, em relação ao mesmo período do ano passado.