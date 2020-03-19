Turismo em crise: Covid-19 impacta aéreas e agências de viagens

O setor de viagens e turismo é um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. Segundo um balanço parcial da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), a taxa de cancelamento de viagens, só no mês de março, deve chegar a 85%. Já segundo a Abear - Associação Brasileira das Empresas Aéreas, as companhias já registram queda de 30% na demanda por voos domésticos, e redução de 50% nas viagens internacionais, em relação ao mesmo período do ano passado.
No Viaje na CBN desta quinta-feira (19), o comentarista Edson Ruy explica como as agências de viagens e as companhias aéreas estão lidando com a crise.
Viaje na CBN - Edson Ruy - 19-03-20