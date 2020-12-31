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o que a pandemia ensinou

Turismo em 2021: atestado de vacina, mais diárias e agente de viagem

Ouça o último Viaje na CBN de 2020, com Edson Ruy!

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 11:31

Publicado em 

31 dez 2020 às 11:31
Avião faz decolagem Crédito: Shutterstock
Mesmo com a pandemia adentrando o ano de 2021, o setor do turismo tenta afastar os resquícios da crise ocorreu neste ano que termina e tem perspectiva otimista para o ano que começa. Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy aponta o que esperar do turismo nos próximos 365 dias e indica quais são as tendências do setor. Entre os destaques: exigência que países podem fazer sobre a entrada de visitantes que atestem a vacinação contra a Covid, já que muitos deles estão imunizando sua população; destinos com menos aglomerações de turistas; permanência mais prolongadas e escolha por estruturas que ofereçam locais mais abertos; e a retomada do papel do agente de viagem no planejamento seguro das viagens. Ouça!
Viaje na CBN - Edson Ruy - 31-12-20

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