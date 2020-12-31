Turismo em 2021: atestado de vacina, mais diárias e agente de viagem

Mesmo com a pandemia adentrando o ano de 2021, o setor do turismo tenta afastar os resquícios da crise ocorreu neste ano que termina e tem perspectiva otimista para o ano que começa. Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy aponta o que esperar do turismo nos próximos 365 dias e indica quais são as tendências do setor. Entre os destaques: exigência que países podem fazer sobre a entrada de visitantes que atestem a vacinação contra a Covid, já que muitos deles estão imunizando sua população; destinos com menos aglomerações de turistas; permanência mais prolongadas e escolha por estruturas que ofereçam locais mais abertos; e a retomada do papel do agente de viagem no planejamento seguro das viagens. Ouça!