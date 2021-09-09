Turismo e cinema: produções que tiveram Nova York como cenário

Na última edição do Viaje na CBN, Edson Ruy apresentou um roteiro com série de locais que foram destaque no mundo cinematográfico, em especial a Itália, no chamado roteiro "Dan Brown", que passa por pontos citados nos livros e filmes do autor. Dessa vez, nossa viagem é por Nova York, nos Estados Unidos. Que tal recordamos algumas das produções que se passam por lá e entrar no clima nova-iorquino? Acompanhe a nossa viagem!