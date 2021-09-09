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Viaje na CBN

Turismo e cinema: produções que tiveram Nova York como cenário

Embarque conosco: que tal recordamos filmes que se passam por lá e entrar no clima nova-iorquino?

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 11:58

Publicado em 

09 set 2021 às 11:58
Nova York, nos Estados Unidos (EUA)
Nova York, nos Estados Unidos (EUA) Crédito: Pixabay
Na última edição do Viaje na CBN, Edson Ruy apresentou um roteiro com série de locais que foram destaque no mundo cinematográfico, em especial a Itália, no chamado roteiro "Dan Brown", que passa por pontos citados nos livros e filmes do autor. Dessa vez, nossa viagem é por Nova York, nos Estados Unidos. Que tal recordamos algumas das produções que se passam por lá e entrar no clima nova-iorquino? Acompanhe a nossa viagem!
Viaje na CBN - 09-09-21.mp3
ALGUMAS DAS PRODUÇÕES:
- King Kong
- Sex and the City – O Filme
- Bonequinha de Luxo
- O Diabo Veste Prada
- Esqueceram de Mim 2 - Perdido em Nova York
- Um Príncipe em Nova York

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