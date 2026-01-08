Turismo do sono: destinos para desligar e relaxar no Brasil!

O sono passou a ser um luxo quase inatingível no século 21 e as pessoas estão priorizando o repouso durante suas viagens

Relaxamento e qualidade de vida! Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaque o assunto "turismo do sono". Em um mundo que gira em ritmo acelerado, uma nova tendência ganha força entre os viajantes: o turismo do sono. Em vez de longos roteiros e agendas apertadas, cresce o interesse por destinos brasileiros que oferecem experiências focadas em descanso profundo, desconexão digital e saúde integral.