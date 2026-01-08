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Turismo do sono: destinos para desligar e relaxar no Brasil!

Saiba quais são com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 08 de Janeiro de 2026 às 12:05

Publicado em 

08 jan 2026 às 12:05
O sono passou a ser um luxo quase inatingível no século 21 e as pessoas estão priorizando o repouso durante suas viagens
O sono passou a ser um luxo quase inatingível no século 21 e as pessoas estão priorizando o repouso durante suas viagens Crédito: Getty Images
Relaxamento e qualidade de vida! Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaque o assunto "turismo do sono". Em um mundo que gira em ritmo acelerado, uma nova tendência ganha força entre os viajantes: o turismo do sono. Em vez de longos roteiros e agendas apertadas, cresce o interesse por destinos brasileiros que oferecem experiências focadas em descanso profundo, desconexão digital e saúde integral.
Segundo a Revista de Tendências do Turismo 2025, divulgada pelo Governo Federal, o bem-estar se consolidou como prioridade no setor, indo além do lazer convencional para incluir práticas de recuperação física e mental. Em destaque, destinos como Fernando de Noronha e João Pessoa se firmam como referências nacionais nesse movimento. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 08-01-25.mp3

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