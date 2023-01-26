Turismo do sono atrai viajantes que pagam diárias a partir de R$ 1 mil para relaxar e dormir

Turismo do sono. Este é o tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy. A correria da vida moderna criou um novo tipo de turista que busca opções para dormir bem. Nada de agitação, nada de barulho, nada de gente sem educação com caixa de som alto na praia: esse tipo de turista paga justamente para ter silêncio e dormir com conforto. Informações de "O Globo" apontam que os lugares que oferecem boas opções para esse tipo de viajante não são baratos, mas oferecem especialistas de plantão, alimentação especial, terapias especiais e muito conforto para que se tenha um bom sono. Ouça a conversa completa!