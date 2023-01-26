Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Viaje na CBN

Turismo do sono atrai viajantes que pagam diárias a partir de R$ 1 mil para relaxar e dormir

Ouça a conversa completa com o comentarista Edson Ruy

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 14:09

Publicado em 

26 jan 2023 às 14:09
Sono
Sono Crédito: Pixabay
Turismo do sono. Este é o tema em destaque nesta edição do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy. A correria da vida moderna criou um novo tipo de turista que busca opções para dormir bem. Nada de agitação, nada de barulho, nada de gente sem educação com caixa de som alto na praia: esse tipo de turista paga justamente para ter silêncio e dormir com conforto. Informações de "O Globo" apontam que os lugares que oferecem boas opções para esse tipo de viajante não são baratos, mas oferecem especialistas de plantão, alimentação especial, terapias especiais e muito conforto para que se tenha um bom sono. Ouça a conversa completa!
Viaje na CBN - 26-01-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados