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VIAJE NA CBN

Turismo de vacinas: Nova Iorque abre as portas para os brasileiros

Ouça as dicas de Edson Ruy

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 11:32

Publicado em 

13 mai 2021 às 11:32
Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaque as últimas novidades envolvendo a imunização contra a covid-19 pelo mundo e as estratégias de reaquecimento do turismo. Na segunda-feira (10), Miami iniciou a vacinação de passageiros que vivem ou trabalham no Estado da Flórida em seu aeroporto internacional (MIA). A campanha de vacinação terá três intervalos – de 10 a 14 de maio, de 1º a 4 de junho e 7 junho, das 8h às 17h – e ocorrerá com o imunizante da Pfizer. Indivíduos com 18 anos de idade ou mais poderão receber a vacina contra a Covid-19. Menores de 17 anos de idade podem receber a vacina, mas deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável no local da vacinação.
Outro destaque é que em Nova York, anunciou uma prefeitura, na quinta-feira (6), planos para oferecer uma vacina a turistas, em pontos icônicos da cidade, como o Central Park, o Empire State e Times Square. As injeções serão aplicadas em vans posicionadas locais. O imunizante usado será o da Janssen, que demanda apenas uma dose. O plano ainda não tem dados para entrar em vigor, pois depende de autorização do estado de Nova York. Pelas regras atuais, apenas residentes e locais locais podem ser imunizados. Confira a análise do comentarista Edson Ruy!
Viaje na CBN - 13-05-21.mp3

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