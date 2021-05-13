Turismo de vacinas: Nova Iorque abre as portas para os brasileiros

Nesta edição do Viaje na CBN, o comentarista Edson Ruy traz como destaque as últimas novidades envolvendo a imunização contra a covid-19 pelo mundo e as estratégias de reaquecimento do turismo. Na segunda-feira (10), Miami iniciou a vacinação de passageiros que vivem ou trabalham no Estado da Flórida em seu aeroporto internacional (MIA). A campanha de vacinação terá três intervalos – de 10 a 14 de maio, de 1º a 4 de junho e 7 junho, das 8h às 17h – e ocorrerá com o imunizante da Pfizer. Indivíduos com 18 anos de idade ou mais poderão receber a vacina contra a Covid-19. Menores de 17 anos de idade podem receber a vacina, mas deverão estar acompanhados pelos pais ou responsável no local da vacinação.