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VIAJE NA CBN

Turismo de isolamento: nova tendência em meio à pandemia?

Ouça a participação de Edson Ruy

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 12:12

Publicado em 

13 ago 2020 às 12:12
Os amantes de viagens não veem a hora de colocar o pé na estrada ou voar, mas ainda é necessário cautela em virtude da pandemia do novo coronavírus e os riscos de contaminação. Por outro lado, aqueles destinos no interior e na serra já são buscados quando a ideia é se isolar para descansar com segurança. Diante desse cenário o comentarista Edson Ruy, nesta edição do "Viaje na CBN", traz detalhes daquela modalidade que vem sendo discutida como "turismo de isolamento". Qual seria aquele destino que te encantaria para esse momento de isolamento?
Viaje na CBN - 13-08-20

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