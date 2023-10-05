"Turismo de fé": ranking elege os lugares mais sagrados do mundo!

O destaque nesta edição do "Viaje na CBN" é o chamado turismo de fé. Apesar de não haver nenhum tipo de comprovação científica de que locais específicos possam mexer com a fé das pessoas, certos lugares são famosos pela religião ou espiritualidade que representam. Por isso, o site "Patheos" fez uma curadoria a respeito e criou a lista "Espaços Sagrados: Os 100 lugares mais sagrados do mundo". Confira detalhes de onde eles estão com a participação do comentarista Edson Ruy.