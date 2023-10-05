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Viaje na CBN

"Turismo de fé": ranking elege os lugares mais sagrados do mundo!

Ouça detalhes na participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 12:20

Publicado em 

05 out 2023 às 12:20
Vaticano
Vaticano Crédito: Pexels
O destaque nesta edição do "Viaje na CBN" é o chamado turismo de fé. Apesar de não haver nenhum tipo de comprovação científica de que locais específicos possam mexer com a fé das pessoas, certos lugares são famosos pela religião ou espiritualidade que representam. Por isso, o site "Patheos" fez uma curadoria a respeito e criou a lista "Espaços Sagrados: Os 100 lugares mais sagrados do mundo". Confira detalhes de onde eles estão com a participação do comentarista Edson Ruy. 
CBN - Viaje na CBN - 05-10-23.mp3

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