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VIAJE NA CBN

Turismo de experiência: propriedades capixabas já oferecem o serviço

Acompanhe o quadro Viaje na CBN desta quinta-feira (28)

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 12:24

Publicado em 

28 nov 2019 às 12:24
Nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy fala sobre o turismo de experiência no Espírito Santo. Uma plataforma está reunindo experiências que podem ser contratadas por turistas que queiram desfrutar de momentos dentro de propriedades do Estado. Até o momento, seis empreendimentos localizados em Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante já estão cadastrados e oferecem aos turistas experiências que vão desde conhecer a propriedade até preparar e consumir produtos da região. 
Viaje na CBN - Edson Ruy - 28-11-19

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