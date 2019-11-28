Turismo de experiência: propriedades capixabas já oferecem o serviço

Nesta edição do Viaje na CBN o comentarista Edson Ruy fala sobre o turismo de experiência no Espírito Santo. Uma plataforma está reunindo experiências que podem ser contratadas por turistas que queiram desfrutar de momentos dentro de propriedades do Estado. Até o momento, seis empreendimentos localizados em Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante já estão cadastrados e oferecem aos turistas experiências que vão desde conhecer a propriedade até preparar e consumir produtos da região.