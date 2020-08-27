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VIAJE NA CBN

Turismo corporativo é um dos mais afetados pela pandemia

Ouça a análise do comentarista Edson Ruy

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 11:38

Publicado em 

27 ago 2020 às 11:38
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que, ainda em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, o turismo corporativo continua a ser uma das modalidades mais impactadas. Com o cancelamento de eventos e viagens de negócios, estimativas do setor apontam queda de quase 90% nas vendas, considerando atividades como transporte, hospedagem e seguro. Os dados fazem parte da pesquisa da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp). Diferentemente do turismo de lazer, a modalidade deve ter mais dificuldade para se recuperar com as empresas empregando mais reuniões online e com menos recursos para bancar viagens. Confira a análise do comentarista sobre esse momento e como essa modalidade de turismo terá que se reinventar!
Viaje na CBN - 27-08-20

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