Turismo corporativo é um dos mais afetados pela pandemia

Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque que, ainda em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, o turismo corporativo continua a ser uma das modalidades mais impactadas. Com o cancelamento de eventos e viagens de negócios, estimativas do setor apontam queda de quase 90% nas vendas, considerando atividades como transporte, hospedagem e seguro. Os dados fazem parte da pesquisa da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp). Diferentemente do turismo de lazer, a modalidade deve ter mais dificuldade para se recuperar com as empresas empregando mais reuniões online e com menos recursos para bancar viagens. Confira a análise do comentarista sobre esse momento e como essa modalidade de turismo terá que se reinventar!