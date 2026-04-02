Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Viaje na CBN

Turbulência: quais lugares balançam menos no avião?

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 12:04

Publicado em 

02 abr 2026 às 12:04
Avião, voo, cabine, viagem
Voos  Crédito: Pexels
Reportagem do "G1" nesta semana traz que pesquisas indicam que a turbulência tem se tornado mais frequente e deve se intensificar com o avanço do aquecimento global. Um estudo da Universidade de Reading, no Reino Unido, apontou um aumento de 55% nos registros de turbulência severa em céu claro (CAT, na sigla em inglês) entre 1979 e 2020, associado às mudanças climáticas.
A projeção é que, até 2050, aponta a reportagem, pilotos enfrentem pelo menos o dobro de episódios de turbulência severa em céu claro, segundo estudo citado pelo Fórum Econômico Mundial. Mas sabia que tem lugares no avião onde é possível sentir menos os efeitos da turbulência? Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Viaje na CBN - 02-04-26.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados