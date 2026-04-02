Turbulência: quais lugares balançam menos no avião?

Reportagem do "G1" nesta semana traz que pesquisas indicam que a turbulência tem se tornado mais frequente e deve se intensificar com o avanço do aquecimento global. Um estudo da Universidade de Reading, no Reino Unido, apontou um aumento de 55% nos registros de turbulência severa em céu claro (CAT, na sigla em inglês) entre 1979 e 2020, associado às mudanças climáticas.

A projeção é que, até 2050, aponta a reportagem, pilotos enfrentem pelo menos o dobro de episódios de turbulência severa em céu claro, segundo estudo citado pelo Fórum Econômico Mundial. Mas sabia que tem lugares no avião onde é possível sentir menos os efeitos da turbulência? Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!