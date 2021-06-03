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Viaje na CBN

Tendências do turismo: passeios virtuais e viagens para locais isolados

Em meio à pandemia, as pessoas buscam alternativas para não deixarem de "embarcar" em novas aventuras

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 12:08

Publicado em 

03 jun 2021 às 12:08
Chapada Diamantina
Chapada Diamantina Crédito: Pixabay
Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy destaca duas tendências do turismo que tentam driblar a pandemia: os passeios virtuais e as viagens para locais isolados. No primeiro caso, os "tours" virtuais são transmissões feitas por agentes de viagens usando fotos e vídeos feitos durante suas viagens reais, com o agente incorporando o papel de guia e narrando as histórias dos locais. É a sensação de viajar sem sair de casa. Já para as pessoas que querem sair do real para o virtual, mas com segurança, outra tendência é a viagem para locais isolados, como a Chapada Diamantina (BA) e Chapada dos Veadeiros (GO). Acompanhe!
Viaje Na CBN - 03-06-21.mp3

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