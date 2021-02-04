Tendência é sair de férias sem deixar cidade onde mora; saiba como

Você já ouviu falar em "staycation"? A expressão vem da junção de duas palavras do inglês: "stay", que é ficar, e "vacation", que é férias. Na prática, nada mais é do que ficar de férias e fazer turismo na sua própria cidade. Esse é o assunto de Edson Ruy, nesta edição do Viaje na CBN. O conceito vem ganhando fama no Brasil, principalmente na pandemia, e a intenção é fugir do óbvio, relaxar, e gastar menos. O comentarista explica como isso é possível e aponta de que maneira e por que fazer "staycation". Confira!