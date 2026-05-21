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Viaje na CBN

Tem ES na lista: levantamento traz destinos acolhedores no Brasil para viagens curtas

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 12:08

Publicado em 

21 mai 2026 às 12:08
Pórtico de acesso a Campinho, em Domingos Martins
Pórtico de acesso a Campinho, em Domingos Martins Crédito: PMDM
Nesta edição do "Viaje na CBN", com o comentarista Edson Ruy, o assunto em destaque são viagens bate-volta e acolhedoras. Com base na 14ª edição do Traveller Review Awards, a Booking, empresa de reserva de acomodação, aluguel de carros e outros serviços de viagem, reuniu cinco destinos acolhedores no Brasil ideais para uma viagem de bate-volta ou para passar um fim de semana. Os destaques são:
CBN - Viaje na CBN - 21-05-26.mp3
Praia do Forte, Bahia:
A cerca de 1h30 de carro de Salvador, a Praia do Forte é uma excelente opção para quem quer aproveitar um bate-volta com clima de litoral. Conhecida pelo mar calmo e pelas piscinas naturais formadas na maré baixa, a região convida a começar o dia aproveitando a praia e, depois, seguir para uma caminhada pela vila, que concentra restaurantes, lojinhas e um ambiente descontraído.
Guaramiranga, Ceará:
Subir a serra já faz parte da experiência de quem sai de Fortaleza rumo a Guaramiranga. A cerca de 2h de carro, o cenário muda completamente, com temperaturas mais amenas e muita área verde. Ao longo do dia, vale explorar mirantes da região, como o Pico Alto, um dos pontos mais conhecidos pela vista da serra, e depois seguir para o centro, onde a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e os cafés ao redor ajudam a compor um passeio tranquilo.
Domingos Martins, Espírito Santo:
A cerca de 1h de carro de Vitória, Domingos Martins é um daqueles destinos que conseguem reunir diferentes experiências em poucas horas. O cenário das Montanhas Capixabas domina a paisagem, com destaque para a região da Pedra Azul, formação rochosa que muda de cor ao longo do dia devido à incidência da luz solar. Ao redor, trilhas, como a das piscinas naturais, e o circuito do Lagarto permitem explorar a natureza de perto, com paradas em mirantes e trechos de mata bem preservada. Já na cidade, a herança alemã e italiana aparece na arquitetura e na gastronomia, criando um contraste interessante entre paisagem e cultura.
Chapada dos Guimarães, Mato Grosso:
Para quem está em Cuiabá, a Chapada dos Guimarães surge como uma daquelas escapadas que funcionam tanto em um bate-volta quanto em um fim de semana curto, a cerca de 1h de carro. Entre os pontos mais conhecidos está a cachoeira Véu de Noiva, um dos cartões-postais da região, além da Cidade de Pedra, com formações rochosas que ajudam a revelar a dimensão da paisagem local.
Ponta Grossa, Paraná:
A cerca de 2h de carro de Curitiba, Ponta Grossa reúne diferentes paisagens naturais em uma mesma região, o que facilita organizar uma visita mesmo em poucos dias. O Parque Estadual de Vila Velha concentra alguns dos cenários mais conhecidos, com seus arenitos e furnas. Nos arredores, o Buraco do Padre, uma caverna com cachoeira que surpreende pela formação, e a Cachoeira da Mariquinha, são bastante procuradas por quem quer aproveitar um momento ao ar livre.

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