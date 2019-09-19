Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

VIAJE NA CBN

Símbolo do luxo, primeira classe desaparece cada vez mais de aviões

Ouça o comentário de Edson Ruy

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 12:50

Publicado em 

19 set 2019 às 12:50
Apogeu de uma viagem aérea, a primeira classe está desaparecendo da maioria dos aviões comerciais do mundo. Várias companhias já aboliram a área mais luxuosa de uma aeronave, e outras limitaram o número a quatro ou oito assentos, em configuração 1-2-1. Nesta quinta-feira (19), o comentarista Edson Ruy explicou os motivo da primeira classe estar dando lugar às classes executivas.
O comentarista também aponta porque algumas companhias aéreas estão indo na contramão desse movimento - como a Emirates, a Qatar Airways e a Singapore Airlines. A Emirates, por exemplo, investiu em A380’s, o maior avião do mundo, com grande áreas de primeira classe e até um bar exclusivo. Já a Singapore possui suítes de primeira classe com cama de casal. Acompanhe o quadro!
 
Viaje na CBN - Edson Ruy -19-09-19.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Eduardo Bonfim Meireles e Érica Lopes Ferreira, acusados pela morte de dois PMs em emboscada em Cariacica
Morte por emboscada no ES: apenas dois vão ser julgados por morte de PMs
Imagem de destaque
A palavra "dom" e a literatura de ficção
Postagem da Riogaleão
Aeroporto da cidade mais famosa do Brasil elogia e indica Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados