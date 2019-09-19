Símbolo do luxo, primeira classe desaparece cada vez mais de aviões

Apogeu de uma viagem aérea, a primeira classe está desaparecendo da maioria dos aviões comerciais do mundo. Várias companhias já aboliram a área mais luxuosa de uma aeronave, e outras limitaram o número a quatro ou oito assentos, em configuração 1-2-1. Nesta quinta-feira (19), o comentarista Edson Ruy explicou os motivo da primeira classe estar dando lugar às classes executivas.
O comentarista também aponta porque algumas companhias aéreas estão indo na contramão desse movimento - como a Emirates, a Qatar Airways e a Singapore Airlines. A Emirates, por exemplo, investiu em A380’s, o maior avião do mundo, com grande áreas de primeira classe e até um bar exclusivo. Já a Singapore possui suítes de primeira classe com cama de casal. Acompanhe o quadro!
Viaje na CBN - Edson Ruy -19-09-19.mp3