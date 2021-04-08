Setor prepara volta dos cruzeiros no Brasil em outubro deste ano

Nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy fala sobre as movimentações que envolvem o setor de cruzeiros para os próximos meses, em meio ao cenário da pandemia. A esperança do setor está na próxima temporada, marcada para começar em 31 de outubro. Estão previstas sete embarcações com atuação exclusiva na costa nacional, Argentina e Uruguai, além de outas que farão paradas por aqui em voltas ao mundo. Mesmo com data de início ainda distante, é esperado que os navios sigam protocolos sanitários como testagem da tripulação e de passageiros com sintomas, local para isolamento de possíveis infectados, estrutura médica, distanciamento, uso de máscara e alteração do funcionamento de restaurantes e espetáculos, para evitar aglomerações. Confira a conversa completa!