Sete destinos seguros para viajar em família no Espírito Santo

O verão está aí e a tendência, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, é passear para aproveitar ou espantar o calor. Porém, é necessário escapar dos lugares mais famosos não só pela paisagem, como também pelas aglomerações. Por isso, nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy elenca sete destinos, no Espírito Santo, que possuem o selo "Turismo Responsável", ou seja, adotaram as medidas de segurança sanitária recomendadas pelas autoridades. Confira!