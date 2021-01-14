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TURISMO RESPONSÁVEL

Sete destinos seguros para viajar em família no Espírito Santo

Ouça o Viaje na CBN, com o especialista em viagem e turismo Edson Ruy

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 11:58

Publicado em 

14 jan 2021 às 11:58
Cinco Pontões Crédito: Arquivo/A Gazeta
O verão está aí e a tendência, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, é passear para aproveitar ou espantar o calor. Porém, é necessário escapar dos lugares mais famosos não só pela paisagem, como também pelas aglomerações. Por isso, nesta edição do Viaje na CBN, Edson Ruy elenca sete destinos, no Espírito Santo, que possuem o selo "Turismo Responsável", ou seja, adotaram as medidas de segurança sanitária recomendadas pelas autoridades. Confira!
Viaje na CBN -14-01-21.mp3
OS SETE DESTINOS SEGUROS SÃO:
1) Balneário de Mucurici
2) Vale do Empoçado
3) Caparaó
4) Cinco Pontões Capixabas
5) Praia da Costa Dourada
6) Reservas Naturais (Linhares e Sooretama)
7) Parques Estaduais

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