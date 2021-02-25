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VIAJE NA CBN

Será preciso passaporte de vacina para viajar?

Nosso comentarista Edson Ruy é quem responde!

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 12:01

Publicado em 

25 fev 2021 às 12:01
Imagina ter de portar um documento para provar que você recebeu a vacina contra a Covid-19 ou atestar que não é portador do vírus? Essa hipótese está cada vez mais real: é o passaporte de vacinação. Uma das ordens executivas para conter a pandemia assinadas pelo presidente dos EUA, Joe Biden, solicita que agências do governo avaliem se é viável vincular certificados de imunização contra o coronavírus a outros documentos de vacinação e produzir versões digitais deles. O governo da Dinamarca anunciou que, nos próximos três ou quatro meses, lançará um passaporte digital que permitirá que seus cidadãos provem que já foram vacinados. A ideia é que tudo possa ser acessado pelo celular. Este é o assunto do Viaje na CBN, com o comentarista Edson Ruy! Acompanhe.
Viaje na CBN - 25-02-21

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