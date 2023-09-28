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Viaje na CBN

Semana do Turismo: dicas para planejar a sua próxima viagem!

Ouça a participação do comentarista Edson Ruy

Publicado em 28 de Setembro de 2023 às 12:09

Publicado em 

28 set 2023 às 12:09
Férias, mala, viagem
Férias, mala, viagem Crédito: Pixabay
A semana é do turismo! O dia 27 de setembro - celebrado nesta quarta-feira - foi estabelecido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), agência pertencente a ONU, para representar o dia da adoção do Estatuto da Organização Mundial do Turismo, que se deu em 27 de Setembro de 1970. Pensando nisso, nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz dicas de turismo para você planejar suas próximas viagens - de forma descomplicada. Entre algumas dicas estão:
CBN - Viaje na CBN - 28-09-23.mp3
- Planeje com antecedência
- Definir orçamento
- Seja flexível: as coisas nem sempre saem como planejado, então esteja preparado
- Compre passagens e acomodação com antecedência
- Considere viajar durante a baixa temporada
- Faça pesquisa sobre o seu destino.

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