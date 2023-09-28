Semana do Turismo: dicas para planejar a sua próxima viagem!

A semana é do turismo! O dia 27 de setembro - celebrado nesta quarta-feira - foi estabelecido pela Organização Mundial do Turismo (OMT), agência pertencente a ONU, para representar o dia da adoção do Estatuto da Organização Mundial do Turismo, que se deu em 27 de Setembro de 1970. Pensando nisso, nesta edição do “Viaje na CBN”, o comentarista Edson Ruy traz dicas de turismo para você planejar suas próximas viagens - de forma descomplicada. Entre algumas dicas estão: