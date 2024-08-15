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Viaje na CBN

Sem estresse e curtindo a experiência: como fazer uma boa viagem em família!

Ouça as dicas do comentarista Edson Ruy

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 12:01

Publicado em 

15 ago 2024 às 12:01
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viagem em família  Crédito: Shutterstock
Nesta edição do "Viaje na CBN", o comentarista Edson Ruy traz como destaque dicas e orientações para quem deseja organizar uma viagem de férias com vários membros da família, com tranquilidade e boas experiências.
CBN - Viaje na CBN - 15-08-24.mp3

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